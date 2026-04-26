Evacuaron a Donald Trump de una cena en medio de un tiroteo

EE.UU. El presidente de Estados Unido, Donald Trump, su esposa Melania y altos funcionarios de su administración fueron evacuados abruptamente de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca este sábado por la noche luego de que se escucharan estallidos en el lobby del hotel en el que se desarrolla el evento, en esta capital, lo que obligó a activar el protocolo de seguridad del Servicio Secreto. El mandatario no sufrió heridas.

Según diversos reportes, los asistentes —entre ellos periodistas y funcionarios— se cubrieron al oír los estruendos, mientras agentes del Servicio Secreto retiraban rápidamente al mandatario; a su esposa, Melania Trump; al vicepresidente, JD Vance, y a otros funcionarios del gobierno.

Los reportes oficiales indicaron que ninguno de los funcionarios resultó herido, al tiempo que el sospechoso tras el aparente tiroteo fue detenido.

El mensaje de Trump

“Ha sido una noche intensa en Washington DC. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden han realizado un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido, y recomendé que el espectáculo continúe; no obstante, me guiaré enteramente por las indicaciones de las fuerzas del orden. Ellos tomarán una decisión en breve”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social, minutos después de ser evacuado.

“Independientemente de dicha decisión, la velada será muy distinta a lo planeado y, sencillamente, tendremos que volver a hacerlo”, añadió el presidente republicano.

Trump, que había llegado pocos minutos antes, se encontraba sentado en el estrado, en la parte delantera del salón del Hotel Hilton, ubicado muy cerca de la Casa Blanca. Las imágenes registradas mostraron el momento en que se produjo la evacuación.

Las fuerzas de seguridad no precisaron el origen de los estallidos en el lobby, que llevaron a que los cientos de invitados en el salón central donde se desarrollaba la cena se tiraran al suelo ante la confusión.

Según el pool de prensa de la Casa Blanca —un grupo de periodistas que se trasladan con el presidente—, un miembro del Servicio Secreto gritó “¡Disparos!“.

El evento, organizado por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, reúne cada año a representantes de la prensa y autoridades en una de las citas más tradicionales del calendario político estadounidense.

La asistencia de Trump a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca -su primera vez como presidente en el evento— era un momento muy esperado a raíz de la conflictiva relación que el líder republicano mantiene con los periodistas de muchos medios, a los que suele dedicar fuertes crípticas y ataques.