¿Quién es el presunto tirador de la cena de corresponsales de la Casa Blanca?

EE.UU. La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) informó que el presunto autor del tiroteo en Cena de Corresponsales de la Casa Blanca está bajo custodia de las fuerzas de seguridad y que su oficina en Washington respondió al incidente.

Medios estadounidenses identificaron al presunto autor del hecho como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de Torrance, California. Sin embargo, no hubo confirmación oficial por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario compartió en su red social imágenes del hombre arrestado.

El hombre habría abierto fuego contra un agente del Servicio Secreto en la zona de detectores de metales, el único uniformado que resultó herido, y se encuentra actualmente bajo custodia mientras las autoridades federales profundizan en las investigaciones para esclarecer los motivos del ataque.

El salón de banquetes del Hotel Washington Hilton, donde cientos de periodistas, celebridades y líderes nacionales aguardaban el discurso del presidente Donald Trump, fue evacuado de inmediato tras los disparos.

Miembros de la Guardia Nacional se desplegaron en el interior del edificio, permitió la salida de los funcionarios, aunque se prohibió el reingreso. La seguridad en el exterior del hotel también fue reforzada durante el operativo.

El mandatario y la primera dama Melaina fueron evacuados rápidamente del escenario después de que se escucharan disparos en el hotel. Antes de trasladarlos hacia la Casa Blanca, la pareja presidencial aguardó media hora en el edificio.

