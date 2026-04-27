Atentado en Washington: acusan formalmente al sospechoso de intentar asesinar a Trump
El sospechoso de haber irrumpido en una cena para los corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de Washington, Cole Allen Tomas, será formalmente acusado este lunes por el ataque a tiros que aparentemente tenía como objetivo matar a Trump y a altos funcionarios.
Jeanine Pirro, fiscal federal de Washington, declaró que el sospechoso enfrenta ahora dos cargos: uso por un arma de fuego durante un delito de violencia y agresión a un oficial federal con un arma peligrosa.
Así lo adelantaron medios internacionales consultados hoy por la Agencia Noticias Argentinas.