Irán derribó un segundo avión de combate estadounidense en el Golfo Pérsico

Un segundo avión estadounidense fue alcanzado por fuego iraní después de que una aeronave de combate fuera derribada hoy mismo, según informó un funcionario estadounidense a NBC News.

Tras el derribo del F-15 por parte de Irán, un avión monoplaza movilizado para apoyar la misión de búsqueda y rescate también fue alcanzado por fuego iraní. Según un funcionario, se trató de un A-10 Thunderbolt, conocido como Warthog, informó la cadena NBC News y consignó la Agencia Noticias Argentinas.

El A-10 logró entrar en el espacio aéreo kuwaití, donde el piloto se eyectó y la aeronave se estrelló, indicó el funcionario. El piloto se encuentra a salvo y el A-10 fue derribado en Kuwait, añadió la fuente.

Irán también atacó dos helicópteros UH-60 Blackhawk que participaban en las labores de búsqueda y rescate del F-15. El funcionario declaró que algunos militares sufrieron heridas leves a causa de ese ataque, pero que todos se encuentran a salvo.

En total, Irán ha provocado la caída de dos aviones militares este viernes —un F-15 y un A-10— y ha derribado dos helicópteros Blackhawk en un solo día, menos de 48 horas después de que el presidente Donald Trump afirmara en su discurso en horario estelar que Irán había sido “completamente diezmado”.