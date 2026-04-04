Irán ejecutó a dos miembros de un grupo opositor prohibido y escala la tensión

El régimen de Irán ejecutó este sábado a dos hombres condenados por pertenecer al vetado movimiento Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK) y llevar a cabo acciones desestabilizadoras destinadas a derrocar el gobierno, tras el ajusticiamiento de otros cuatro integrantes a principios de esta semana.

La información fue confirmada oficialmente por el sitio web Mizan Online, órgano del poder judicial, que detalló que "Abolhasan Montazer y Vahid Baniamerian (...) fueron ahorcados tras un juicio y sus sentencias fueron confirmadas por la Corte Suprema".

Ambos sujetos fueron declarados culpables de intento de "rebelión mediante la participación en múltiples actos terroristas", además de imputárseles la pertenencia al MEK y la realización de actos de sabotaje con el fin de derrocar a las autoridades actuales.

Esta organización, que inicialmente apoyó la revolución islámica de 1979 antes de romper vínculos con el régimen en la década de 1980, permanece en el exilio y es catalogada como una entidad terrorista por el gobierno de Teherán, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con el reporte de diversos grupos de derechos humanos, Irán se consolida como el segundo país con más ejecuciones del mundo, solo superado por China. En el contexto de la actual situación de conflicto, las autoridades ajusticiaron a múltiples personas de manera reciente.

El último jueves, se aplicó la pena máxima a un hombre condenado por actuar en nombre de Israel y Estados Unidos durante la ola de protestas antigubernamentales que tuvo lugar a principios de este año.