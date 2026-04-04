Una avioneta se estrelló en Brasil: murieron cuatro personas

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Por Redacción El Diario de Carlos Paz 4/4/2026 · 04:29 hs

Brasil. Cuatro personas murieron luego de que una avioneta se estrellara en el sur de Brasil. Un matrimonio de empresarios viajaba hacia la Feria de Bordados de Ibitinga, en el estado de San Pablo, desde Capão da Canoa.

La aeronave se estrelló ayer poco después del despegue. Imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento en el que ocurre el accidente. La grabación se viralizó en redes sociales.

El Cuerpo de Bomberos de Rio Grande do Sul informó al medio local O Globo que la avioneta monomotor, modelo Piper JetPROP DLX, con matrícula PS-RBK, había partido originalmente de San Pablo.

Hizo escala en el municipio de Criciúma, en el estado de Santa Catarina, para recargar combustible y, luego, se dirigió a Capão da Canoa para recoger a los empresarios. Se trataba de Déborah Belanda Ortolani y Luis Antonio Ortolani, que se dirigían hacia uno de los eventos más importantes del sector textil del país, ya que eran socios y administradores del evento.

Viajaban junto al socio de Peluzzi Aviation -la compañía aérea a la que pertenecía la aeronave-, Renan Saes, y el piloto Nelio Pessanha. La empresa se dedica a la compraventa de aeronaves y a la prestación de servicios de consultoría en el sector, informó el medio local.

El trayecto hacia el municipio de Ibitinga continuó cerca de las 10.40. Incluso Saes llegó a compartir una historia en su cuenta de Instagram mostrando la vista desde la aeronave. Pero poco después del despegue, la avioneta perdió altitud y se estrelló contra un restaurante en la Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, en una zona urbana cercana al aeropuerto.

Imágenes de una cámara de seguridad de la zona mostraron cómo la aeronave impactó a alta velocidad contra el centro gastronómico y provocó un incendio masivo en el lugar.

Testigos observaron y, a los gritos, pidieron ayuda, mientras las llamas se extendían por el cielo y causaban una nube de humo negro. En tanto, los vecinos de la zona no resultaron heridos y fueron evacuados sin problemas. El restaurante se encontraba cerrado al momento del incidente.

Cuando cayó, la avioneta se llevó puestos varios cables de electricidad, por lo que la zona experimenta un corte de energía temporal, reportó G1. Además, el tráfico fue interrumpido en los alrededores.

Un amplio operativo se desplegó en la zona con equipos del Departamento de Bomberos, la Policía Militar, el ayuntamiento y la Compañía Estatal de Energía Eléctrica (CEEE).

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), una agencia de la Fuerza Aérea dedicada a investigar desastres aéreos, informó que investigará las causas del accidente.

