Hablaron los astronautas que integran la misión a la Luna

Mundo. Los astronautas Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen, protagonistas de la misión Artemis II de la NASA, hablaron ayer unos breves minutos en directo para todo el mundo desde la cápsula Orión, en trayectoria directa hacia la Luna.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista que brindaron la protagonizó el especialista de la misión Victor Glover de la NASA, quien explicó qué significa para todos ellos protagonizar esta misión espacial.

“Si bien tres de nosotros estuvimos ya en el espacio, este viaje no se compara con ninguno otro. Hemos pasado meses en la Estación Espacial Internacional, pero la dimensión de este viaje, su trascendencia e importancia, y las vistas únicas que hasta ahora hemos tenido de la Tierra y la Luna son increíbles e irrepetibles”, explicó emocionado Glover.

Reid Wiseman, actual comandante de Artemis II, integró previamente la Expedición 40/41 en la Estación Espacial Internacional (EEI) en 2014. Durante esa misión, permaneció 165 días en órbita, participando en investigaciones científicas y caminatas espaciales que expandieron el conocimiento sobre la vida y el trabajo en microgravedad.

Christina Koch, ingeniera eléctrica y astronauta de la NASA, se destacó por su permanencia récord en la EEI: permaneció 328 días consecutivos en el espacio entre 2019 y 2020, estableciendo el récord femenino de misión espacial más larga y participando en la primera caminata espacial exclusivamente femenina junto a Jessica Meir.

Victor Glover, piloto de la NASA y capitán de la Marina de Estados Unidos, participó en la misión SpaceX Crew-1, la primera misión operativa comercial tripulada a la EEI, permaneciendo 167 días en órbita entre 2020 y 2021. Glover cumplió funciones de piloto y realizó varias caminatas espaciales.

Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, debuta en vuelos espaciales con Artemis II: hasta ahora, su carrera se centró en tareas de entrenamiento y apoyo en tierra, incluida la formación de astronautas y la participación en simulaciones internacionales. Artemis II representa el primer vuelo espacial para Hansen y la oportunidad de convertirse en el primer canadiense en viajar al entorno lunar.

Los astronautas ya iniciaron el día 4 de la misión espacial y buscan tener todo preparado para el vital paso por la órbita lunar, especialmente el filmar y fotografiar el lado oculto de nuestro satélite natural.

