Investigan posibles disparos frente a la Casa Blanca

El Servicio Secreto de Estados Unidos investiga reportes de disparos registrados durante la madrugada del domingo en las inmediaciones del Parque Lafayette, ubicado frente a la Casa Blanca, en Washington.

Según informaron las autoridades, tras el alerta se desplegó un operativo que incluyó el rastrillaje del parque y de las zonas cercanas. Sin embargo, no se encontraron sospechosos ni se registraron personas heridas.

El episodio ocurrió pasada la medianoche y generó un refuerzo inmediato de la seguridad en uno de los puntos más sensibles de Washington D.C.. A pesar de la situación, las actividades oficiales se desarrollaron con normalidad.

Trump estaba en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump se encontraba en la residencia oficial durante el fin de semana, en el marco de las celebraciones de Pascua, aunque no hubo declaraciones públicas por parte de la Casa Blanca sobre el incidente.

El Servicio Secreto indicó que trabaja en conjunto con la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia y con la Policía de Parques de Estados Unidos para esclarecer lo sucedido. En ese marco, las fuerzas de seguridad buscan a una persona de interés y a un vehículo que podrían estar vinculados con los reportes.

Fuentes oficiales señalaron que el parque, que forma parte del denominado Parque del Presidente, se encuentra parcialmente cerrado desde hace semanas debido a obras de renovación, lo que también forma parte del análisis en la investigación.

Si bien no se confirmaron disparos de manera concluyente, el episodio encendió las alertas en el corazón político de Estados Unidos, donde cualquier incidente de estas características activa protocolos de máxima seguridad.

Por el momento, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas preventivas en la zona, mientras se intenta determinar el origen de las detonaciones reportadas.