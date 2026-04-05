Irán rechazó el ultimátum de Trump: “Las puertas del infierno se abrirán para ustedes“

El ejército de Irán rechazó de forma categórica el nuevo ultimátum del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y respondió este domingo con una andanada de drones y misiles contra objetivos en Israel y Kuwait.

El mando militar iraní calificó la amenaza del mandatario norteamericano, quien había dado un plazo de 48 horas para alcanzar un acuerdo que permitiera desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.

La tensión escaló a niveles críticos luego de que Trump advirtiera en sus redes sociales sobre la intención de desatar un “infierno” y destruir la infraestructura vital del país persa si no se aceptaban sus condiciones. “El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos”, sentenció el jefe de Estado estadounidense antes del inicio de las represalias.

La cúpula militar de Teherán no tardó en reaccionar a través del general Ali Abdollahi Aliabadi, quien emitió un comunicado desde el Cuartel General Central Jatam al-Anbia para dejar clara la postura de la república islámica frente al asedio, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

“Se les abrirán las puertas del infierno”, lanzó el general en una clara alusión a los términos utilizados por el líder republicano, reafirmando que Irán no cedería ante lo que considera una provocación externa. Este nuevo cruce se produjo tras un ataque cerca de una planta nuclear iraní que obligó a realizar evacuaciones de emergencia y encendió las alarmas en toda la región, sumándose a la guerra que se desató el pasado 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos.

Durante la jornada del domingo, las defensas aéreas de Kuwait e Israel informaron que debieron responder a los últimos ataques provenientes de territorio iraní, mientras el ejército israelí confirmó la detección de nuevos lanzamientos de misiles desde Yemen.

En este contexto de hostilidad creciente, el Comando Militar Central de Irán volvió a insistir en que el mensaje enviado desde Washington carecía de equilibrio político. Haciéndose eco del lenguaje religioso empleado por Trump, la advertencia final desde el cuartel de Khatam al-Anbiya fue tajante al asegurar que "el simple significado de este mensaje es que las puertas del infierno se abrirán para ustedes", marcando un punto de no retorno en el conflicto por el control del estrecho de Ormuz.