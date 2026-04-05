Trump aseguró haber matado a líderes militares de Irán

EE.UU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un nuevo posteo en su cuenta de Truth Social en el que afirmó que líderes militares de Irán habían muerto en un ataque aéreo sobre Teherán. El texto, acompañado de un video del bombardeo, se conoció horas después de que el magnate diera un ultimátum al régimen de los ayatolas para que liberen el Estrecho de Ormuz.

“Varios de los líderes militares de Irán, que los han conducido de una forma pobre e ignorante, han sido eliminados, junto a muchos más, con este ataque masivo en Teherán”, escribió en su red social.

El sábado a la mañana, Trump ya había lanzado una violenta amenaza contra el gobierno iraní al exigir la apertura inmediata del Estrecho de Ormuz, el corredor estratégico por donde circula gran parte del crudo mundial.

A través Truth Social, el magnate había subido el tono de la confrontación al afirmar que el margen de negociación se encuentra agotado: “El tiempo se acaba, 48 horas antes de que el infierno se desate sobre ellos”, enfatizó

El mandatario recordó sus advertencias previas al señalar: “¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegara a un acuerdo o abriera el Estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos”.

Irán no demoró en responder a la provocación. En un comunicado del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, el general Ali Abdollahi Aliabadi calificó los dichos del presidente estadounidense como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”. Y agregó que “se les abrirán las puertas del infierno”.

