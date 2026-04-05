Un conductor atropelló a una multitud durante un desfile en Luisiana

EE.UU. Un vehículo embistió a una multitud durante el desfile del Año Nuevo Lao en New Iberia, Luisiana, dejando al menos 15 personas heridas, algunas en estado grave, de acuerdo con los reportes oficiales. El incidente obligó a una respuesta masiva de servicios de emergencia, que trasladaron a los lesionados a hospitales de Lafayette. Según el testimonio de las autoridades, el conductor fue detenido en el lugar y la investigación preliminar descarta que se haya tratado de un acto intencional, informó el medio KADN News 15.

Entre los datos logísticos aportados por los servicios médicos, Acadian Ambulance informó que al menos once pacientes fueron trasladados por vía terrestre y dos más mediante helicóptero a hospitales de la ciudad de Lafayette, de acuerdo con lo reportado por NBC News y WLBT. Esta acción operativa implicó el despliegue de siete ambulancias y un helicóptero en un primer momento, a los que se sumaron tres ambulancias y otro helicóptero en respuesta a la magnitud del evento. Según detalló WLBT, de los heridos, cuatro permanecen en estado crítico.

La Oficina del Sheriff del Condado de Iberia precisó a NBC News que el accidente tuvo lugar en la intersección de Savannakhet y Melancon Road, en pleno centro del desfile. La multitud, reunida para celebrar el Año Nuevo Lao, una de las festividades más importantes para la comunidad del sudeste asiático en Luisiana, fue sorprendida cuando el vehículo impactó a un grupo significativo de participantes y espectadores.

De acuerdo a KADN, los lesionados fueron estabilizados en el lugar y posteriormente derivados a centros de atención avanzada en Lafayette. Aunque la mayoría de las fuentes coinciden en la cifra de entre 13 y 15 personas hospitalizadas, otros medios señalan que el total de afectados superaría los veinte.

Un vocero de la Oficina del Sheriff declaró a NBC News que, de acuerdo con las primeras indagaciones, el accidente “no parece haber sido un acto deliberado”. Esta conclusión inicial fue subrayada por la detención inmediata del conductor, cuya identidad no fue revelada. Por su parte, Fox 8 Live y WLBT confirmaron que la causa continúa bajo investigación.

