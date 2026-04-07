Donald Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes en redes sociales que, tras mantener conversaciones con autoridades de Pakistán, decidió decidido aplazar dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas de Irán.

En un comunicado publicado en la red Truth Social, el mandatario estadounidense expresó: “Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!”.

“El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio”, destacó.

“Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo”, agregó Trump.

“En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse”, concluye el comunicado de Trump.

Trump estableció una serie de plazos desde el inicio del conflicto en febrero pasado, amenazando con intensificar el conflicto, sólo para dar marcha atrás poco antes de que expiren.

Horas antes el martes, Trump había amenazado con que "toda una civilización morirá esta noche" si Irán no alcanzaba un acuerdo que incluyera la reapertura del estrecho de Ormuz -por el que antes de la guerra circulaba la quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial- antes de la fecha.

Las negociaciones previas

Los Estados Unidos e Irán se encontraban negociando intensamente con la mediación de Pakistán y se espera que puedan cerrar un acuerdo horas antes de que expire el plazo dado por Donald Trump a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz.

Trump había dicho dijo este martes en Fox News que se encontraba en "negociaciones intensas" con Irán en estos momentos a cuatros horas de la fecha límite que dio para reabrir el estrecho de Ormuz.

En una llamada telefónica con la cadena, el mandatario aseguró que mantiene abiertas las negociaciones con Irán antes de que venza el plazo que él fijó para las 20 hora local de Washington.

Minutos antes, el primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, pidió a Trump que extienda su ultimátum a Irán por dos semanas más para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media su país.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó a distintos medios locales que el mandatario conocía la propuesta y que emitiría una respuesta.