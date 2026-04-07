Hito en la exploración espacial: Artemis II sobrevoló la cara oculta de la Luna

Los astronautas de la misión Artemis II hicieron historia al alcanzar la cara oculta de la Luna durante la madrugada de este martes 7 de abril. La tripulación integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se convirtió así en el grupo de seres humanos que más lejos ha estado de la Tierra desde la histórica misión Apollo 13.

El hito ocurrió en el sexto día de viaje, cuando la nave Orion spacecraft alcanzó su máxima aproximación a unos 63.000 kilómetros de la superficie lunar y superó los 374.000 kilómetros de distancia respecto de la Tierra. Durante ese trayecto, los astronautas realizaron observaciones científicas y diversas pruebas de los sistemas de soporte vital y navegación.

La jornada incluyó además un momento clave de la misión: un período de pérdida de comunicación de aproximadamente 40 minutos mientras la nave atravesaba la cara oculta de la Luna. Durante ese lapso, la tripulación también pudo presenciar un eclipse solar desde el espacio, una oportunidad excepcional para realizar estudios astronómicos.

Aprovechando la posición privilegiada de la nave, los astronautas utilizaron cámaras profesionales y dispositivos móviles para registrar imágenes de alta resolución de regiones que hasta ahora solo habían sido observadas mediante sensores remotos y satélites. Uno de los principales objetivos fue la observación de la Cuenca Oriental, una gigantesca estructura de impacto con tres anillos concéntricos que se extiende por casi 950 kilómetros.

Desde la nave, la tripulación también logró identificar los históricos sitios de alunizaje de las misiones Apollo 12 y Apollo 14. Con las tareas de observación concluidas, la nave inició luego su escape de la influencia gravitatoria lunar para comenzar el regreso a la Tierra.

El viaje de retorno demandará aproximadamente cuatro días de navegación a través del espacio. El amerizaje está previsto para el próximo 10 de abril en aguas del Océano Pacífico, cerca de la costa de San Diego, en California.

El éxito de esta misión representa un paso clave para el futuro de la exploración espacial. El programa Programa Artemis busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna y preparar el camino para futuras misiones hacia Marte. En ese marco, la próxima etapa será Artemis III, que tendrá como objetivo llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar por primera vez en varias décadas.

La futura misión contará además con un fuerte respaldo del sector privado, con empresas como SpaceX y Blue Origin participando en el desarrollo tecnológico y la logística necesaria para concretar el regreso de los seres humanos al suelo lunar.