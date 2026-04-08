El precio del petróleo bajó más de 15% luego del anuncio de Trump

Mundo. El precio del crudo registró una fuerte caída durante las primeras operaciones inmediatamente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo de alto el fuego con Irán.

El petróleo Brent, de referencia local, cayó más de 12% en el mercado de futuros y se está vendiendo a un valor de USD 92,35, muy lejos del pico de 118,35 dólares.

Por su parte, el contrato de futuros del West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo se situaba esta noche en 91,55 dólares por barril, lo que representa una baja de 19 por ciento.

La decisión de Trump se comunicó poco antes de que expirara el plazo fijado por la administración estadounidense para que Irán garantizara la libre circulación en el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita el 20% del petróleo mundial.

La reacción del mercado fue inmediata porque el anuncio desactivó, al menos de manera transitoria, uno de los principales factores que venían sosteniendo la escalada del crudo: el riesgo de una interrupción prolongada del suministro desde Medio Oriente. En las últimas semanas, la tensión geopolítica había empujado al barril a niveles que no se veían desde 2022, con fuertes subas tanto en el Brent como en el WTI.

