Trump impondrá un gravamen del 50% a países que envíen armamento a Irán

El presidente estadounidense Donald Trump declaró este miércoles que Estados Unidos está en conversaciones con Irán sobre “alivio de aranceles y sanciones”, al tiempo que amenazó con imponer aranceles del 50% a cualquier país que suministre armas a Teherán.

“¡Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán, que, según hemos determinado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo!”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter, Truth Social, añadiendo que “no habrá enriquecimiento de uranio”.

Señaló que muchos de los 15 puntos del plan de alto el fuego propuesto por Estados Unidos ya fueron acordados, según el resumen de Xinhua que toma la Agencia Noticias Argentinas.

Minutos después, en otra publicación, Trump amenazó con imponer aranceles del 50% “con efecto inmediato” a cualquier país que suministre armas militares a Irán. "¡No habrá exclusiones ni excepciones!”, exclamó.