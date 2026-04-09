Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz tras el ataque de Israel

Irán. Tras los recientes ataques de Israel en territorio libanés, Irán volvió a suspender el tránsito de petroleros por el Estrecho de Ormuz , informó la agencia Fars. La medida se adoptó en respuesta directa a las acciones militares israelíes en Líbano, según reportó el medio iraní. Fars detalló que “simultáneamente con los ataques de Israel a Líbano, el paso de petroleros por el Estrecho de Ormuz ha sido detenido”.

El Estrecho de Ormuz es una vía marítima clave para el transporte global de petróleo, y cualquier interrupción tiene repercusiones inmediatas en los mercados energéticos internacionales.

En paralelo, la Armada iraní emitió advertencias a las embarcaciones que permanecen en la zona. En un mensaje reproducido por el diario británico The Guardian, las autoridades navales señalaron que los buques no deben intentar atravesar el estrecho sin autorización.“Cualquier embarcación que intente adentrarse en el mar será atacada y destruida”, indicaron.

Varias fuentes marítimas confirmaron las amenazas de destruir los barcos que intentaran atravesar el estrecho de Ormuz sin el permiso de Teherán. El tránsito por dicha vía marítima permanecía cerrado, aseguraron.

El tránsito en el estrecho había comenzado a reanudarse luego del anuncio de una tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, mediada por Pakistán, tras seis semanas de enfrentamientos en distintos puntos de Oriente Medio.El conflicto dejó miles de muertos y provocó una interrupción en el suministro energético global.

