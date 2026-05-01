Brasil: incendió su moto y dejó a su madre en estado crítico

Una escena de extrema violencia se registró en Domingos Martins, en Brasil, donde un hombre incendió su propia motocicleta durante un control de tránsito y terminó provocando graves heridas a su madre, quien intentó evitar la situación.

El protagonista fue Weverton Pereira Oliveira, de 33 años, quien fue interceptado por agentes debido a que circulaba sin patente. Según el informe oficial, la situación se tornó tensa cuando el conductor reaccionó de manera agresiva ante la intervención policial.

De acuerdo a lo reconstruido, el hombre se retiró inicialmente del lugar, pero regresó minutos después con la placa en mal estado. En ese contexto, tomó un bidón con combustible y se dirigió hacia la motocicleta con intenciones de prenderla fuego.

Un efectivo le advirtió sobre lo que estaba por hacer, mientras lo apuntaba con su arma reglamentaria. La respuesta del hombre fue desafiante: “Dale, mátame”. En medio de la tensión, su madre se acercó desesperada para intentar detenerlo y evitar una tragedia.

“Por favor, no”, le suplicó la mujer, pero el hombre no desistió y le ordenó que se apartara antes de encender el fuego. Las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron a la mujer, que cayó al suelo con graves quemaduras.

Tras el hecho, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Jayme Santos Neves, donde permanece internada en estado crítico. El agresor también sufrió lesiones por el incendio y fue asistido en el mismo centro de salud.

Una vez dado de alta, Oliveira fue detenido y puesto a disposición de la Justicia, que ordenó su permanencia bajo custodia. Está imputado por tentativa de homicidio con uso de fuego, incendio y resistencia a la autoridad.

El caso generó conmoción por la violencia del episodio y el dramático desenlace familiar, que dejó a una mujer luchando por su vida tras intentar impedir el accionar de su propio hijo.