El Congreso de Brasil aprueba reducción de condena a Bolsonaro

En una reciente decisión, el Congreso de Brasil ha disminuido la condena de 27 años de prisión impuesta al expresidente Jair Bolsonaro, medida que se anticipa será apelada ante el Supremo Tribunal Federal del país.

Si bien no se ha determinado el tiempo exacto que Bolsonaro deberá cumplir por su condena, relacionada con su papel en un intento de golpe de Estado, analistas estiman que esta modificación podría reducir su sentencia en hasta 20 años. Desde noviembre, el expresidente se encuentra bajo arresto domiciliario.

En diciembre, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva había vetado una propuesta similar, pero el Congreso logró anular este veto en una votación donde varios miembros de la oposición hicieron alusión a las elecciones programadas para octubre.

En el marco de la contienda electoral, Lula busca la reelección y enfrenta como principal rival al senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente.

El proyecto de ley aprobado incluye una reducción de penas para diversos delitos, entre ellos aquellos cometidos contra el Estado democrático de derecho y por intentar llevar a cabo un golpe de Estado.

Además, esta medida podría beneficiar a simpatizantes de Bolsonaro que enfrentan condenas por cargos similares.