Trump advirtió que EE.UU. podría tomar el control de Cuba "casi de inmediato"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aludió de forma irónica este sábado a la posibilidad de que su país "tome el control" de Cuba en un futuro cercano, sugiriendo incluso una hipotética intervención militar tras la conclusión de la ofensiva conjunta con Israel en Irán.

Durante un acto público, Trump mencionó a un asistente del público nacido en la isla caribeña y afirmo: "El es originario de un lugar llamado Cuba, que tomaremos casi de inmediato", en un comentario que provocado risas entre los asistentes. Y enseguida, continuó su intervención vinculando esa supuesta acción con su política exterior en Medio Oriente. "Acabaremos con una primero, me gusta terminar el trabajo", agregó en referencia al conflicto con Irán.

En la misma línea, el líder republicano describió el despliegue de fuerzas estadounidenses en la región: "De regreso de Irán, haremos que uno de nuestros grandes, tal vez el portaaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, se acerque, se detenga a unos 100 metros de la costa y nos digan: 'Muchas gracias, nos rendimos'", en alusión a una eventual y supuesta respuesta de las autoridades cubanas.

Trump pronunció esas palabras con una actitud aparentemente jocosa, mientras parte del público reaccionaba entre risas.

Sus comentarios tuvieron lugar tras la emisión de una orden ejecutiva destinada a reforzar las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Cuba, así como contra personas, entidades y redes financieras vinculadas al régimen o que mantengan relaciones con actores ya sancionados.

La Casa Blanca justificó la decisión alegando que el gobierno de Miguel Díaz-Canel representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense por sus vínculos con países y organizaciones consideradas hostiles, así como por su papel en la represión interna y la inestabilidad regional. Además, acusó a La Habana de albergar actividades de inteligencia extranjera y de mantener relaciones con actores como Irán o el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Desde enero, la Casa Blanca intensificó la presión mediante un bloqueo petrolero y Trump sugirió en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen. En sintonía con el Ejecutivo, el Senado norteamericano rechazó días atrás una propuesta de la oposición demócrata que buscaba limitar las posibles operaciones militares que el presidente pudiera ordenar sobre el territorio cubano.

Por su parte, el gobierno de Cuba expresó su rechazo a las nuevas sanciones y las calificó de medidas "coercitivas" e "ilegales". A este respecto, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que estas acciones no tendrán efecto disuasorio sobre el país. "No van a amedrentarnos", sentenció en respuesta a la nueva ofensiva de Washington.