Trump afirmó que está revisando una nueva propuesta de Irán

EE.UU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump confirmó ayer que está revisando una nueva propuesta de Irán destinada a poner fin a la guerra. Antes de abordar el Air Force One, el mandatario indicó que recibiría la redacción exacta del documento y que informaría más tarde sobre su contenido.

La iniciativa fue enviada por Teherán a través de Pakistán, según reportes de los medios iraníes Tasnim y Fars, y surge como respuesta a una propuesta previa de Washington.

A traves de su cuenta personal de Truth Social, comentó lo siguiente sobre el plan iraní:

“Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP".

La iniciativa iraní presentada a Estados Unidos consta de 14 puntos, mientras que la formulada por la administración estadounidense incluía nueve.

Entre los temas abordados por Irán se destacan la exigencia de garantías de no agresión, la retirada de fuerzas estadounidenses de las inmediaciones del país, el levantamiento del bloqueo naval y la liberación de activos iraníes congelados. También solicita el pago de indemnizaciones, la eliminación de sanciones y el final de los combates en todos los frentes, incluyendo Líbano.

Además, la propuesta introduce un nuevo mecanismo para gestionar el tránsito en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de petróleo y gas natural.

En la actualidad, Irán mantiene como objetivo resolver el conflicto en un plazo de 30 días, mientras Estados Unidos propuso un alto el fuego de dos meses. La respuesta oficial del gobierno estadounidense se espera a través de los países mediadores implicados en el proceso.

