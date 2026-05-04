Brasil: murió un jinete tras ser embestido por un toro en pleno espectáculo

Un dramático episodio ocurrió durante una competencia de monta en el estado de Rondônia, en Brasil, donde un jinete perdió la vida tras un violento accidente con un toro en plena actividad.

La víctima fue identificada como Ranner Luan, quien participaba del espectáculo cuando, apenas iniciada la prueba, no logró sostenerse sobre el animal y fue despedido abruptamente. El toro, con movimientos bruscos y saltos descontrolados, complicó cualquier intento de mantenerse en equilibrio.

Tras la caída, el joven quedó a merced del animal, que lo embistió reiteradamente e impidió durante varios segundos la intervención del equipo de asistencia. La escena, registrada en video y difundida en redes sociales, generó fuerte impacto por la crudeza de las imágenes.

Finalmente, los colaboradores lograron apartar al toro y asistir al jinete, que fue trasladado de urgencia a un centro de salud en estado crítico. Según informaron fuentes médicas, presentaba múltiples traumatismos de gravedad producto del impacto y las pisadas del animal.

A pesar del operativo y la intervención de especialistas, el cuadro era irreversible. El joven falleció horas más tarde, lo que provocó conmoción en el ámbito local y entre los aficionados a este tipo de competencias.

El hecho reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de espectáculos, donde el riesgo es extremo y los accidentes pueden tener consecuencias fatales.