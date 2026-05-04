Brasil: una avioneta se estrelló contra un edificio y murieron dos personas

Una avioneta se estrelló contra un edificio residencial en el barrio Silveira, en Belo Horizonte. Al menos dos personas murieron y tres resultaron heridas de gravedad.

La secuencia quedó registrada por la cámara de un helicóptero desde donde se reportó que la colisión se produjo en el barrio Palmares de la capital de Minas Gerais, aunque luego el sitio O Globo precisó que fue en Silveira, a unas 20 cuadras.

El avión terminó impactando entre el tercer y cuarto piso del edificio, justo en la caja de escaleras. Ese detalle evitó una tragedia aún mayor, ya que los departamentos estaban ocupados y el choque no se produjo directamente contra las viviendas.

Las personas heridas fueron trasladadas al Hospital Juan XXIII, en esa misma ciudad de Brasi, dos de ellas en estado alerta y con fracturas y politraumatismo, y una tercera, inconciente.

En el lugar trabajaron bomberos, personal médico y fuerzas de seguridad, que desplegaron un importante operativo para controlar los incendios, asistir a los sobrevivientes y asegurar la estructura del edificio afectado.

Las autoridades explicaron que la aeronave impactó contra el hueco de la escalera del edificio, por lo que los residentes del edificio no se vieron afectados, más allá del daño material a la propiedad en común.

En cambio, si el accidente hubiese ocurrido en el costado del bloque de departamentos entonces podría haber sido una tragedia aún mayor, explicó el teniente Raul, encargado del operativo de Bomberos de Belo Horizonte.

La investigación quedó en manos de organismos especializados en seguridad aérea, que analizarán posibles fallas mecánicas, factores climáticos o errores humanos como causas del accidente.