Estados Unidos escoltará barcos fuera del estrecho de Ormuz

EE.UU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo el inicio de una operación internacional para escoltar barcos de terceros países atrapados en el estrecho de Ormuz, en medio del bloqueo impuesto por Irán en la principal vía marítima de la región.

Trump explicó que “naciones de todo el mundo, la mayoría ajenas al conflicto de Medio Oriente, han solicitado ayuda de Estados Unidos para sacar sus embarcaciones, que han quedado atrapadas en el estrecho sin estar involucradas en la disputa”.

El mandatario remarcó que estos buques, de naciones sin vínculo con la confrontación regional, están siendo retenidos “sin tener absolutamente nada que ver con la situación actual”.

Indicó que instruyó a sus funcionarios para que comuniquen a los gobiernos afectados que Estados Unidos hará “todo lo posible para evacuar de manera segura sus barcos y tripulaciones” a través de las rutas restringidas, permitiéndoles retomar sus actividades comerciales normales.

La operación, denominada “Proyecto Libertad”, comenzará este lunes, según el horario local del Medio Oriente.

Trump afirmó que el único objetivo es asistir a “personas, empresas y países inocentes, víctimas de circunstancias ajenas”, y presentó la iniciativa como un gesto humanitario que involucra tanto a Estados Unidos como a naciones de Medio Oriente, e incluso a Irán.

El presidente aseguró que “la seguridad y el bienestar de las tripulaciones son la prioridad”, ya que muchos de los barcos afectados están sufriendo falta de alimentos y suministros básicos, lo que dificulta la permanencia saludable de grandes dotaciones a bordo.

Trump recalcó que, tras recibir la garantía de asistencia, los países implicados han confirmado que sus buques no volverán a navegar el estrecho hasta que la zona sea calificada como segura para la navegación y otras actividades marítimas.

La situación en el estrecho de Ormuz se ha agravado desde la escalada del conflicto regional, con Irán bloqueando el paso de buques y exigiendo peajes a naves no afiliadas a Estados Unidos o Israel.

El tránsito por el estrecho, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, se ha visto severamente afectado, generando un impacto en los precios internacionales del crudo y en la logística global de hidrocarburos.

