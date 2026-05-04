Perú: detienen a dos jóvenes por asesinato, desmembramiento y canibalismo

Un hombre de 46 años que llevaba más de una semana desaparecido fue hallado desmembrado en una vivienda de Cusco, Perú, en un caso que conmociona a la principal ciudad turística del país. La víctima, identificada como Rudhy Benavides, habría sido engañada por dos jóvenes que lo llevaron al lugar donde finalmente fue asesinado. en un hecho que generó fuerte impacto por la violencia y los detalles revelados en la investigación.

Según expuso el Ministerio Público, los acusados atacaron a la víctima con armas blancas mientras registraban la escena cons us teléfonos celulares. La fiscal Thamara Catacora sostuvo que Benavides permanecía con vida tras los primeros golpes, lo que agrava la imputación. Los investigadores apuntan a un homicidio planificado con extrema violencia.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, tras el asesinato los imputados desmembraron el cuerpo con el objetivo de eliminar pruebas. Durante ese proceso, y bajo consumo de alcohol y sustancias, también habrían incurrido en actos de canibalismo, según la acusación fiscal presentada ante la Justicia. El expediente detalla prácticas que profundizan la gravedad del crimen.

El juez José Luis Cáceres Pizarro dictó nueve meses de prisión preventiva para los acusados, identificados como Gabriel Condori y Óscar Tinco, quienes además cuentan con antecedentes penales. La causa continúa en etapa de investigación y mantiene en alerta a la sociedad local.