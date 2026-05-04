Trump amenazó con “borrar de la faz de la Tierra” a Irán y creció la tensión en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló sus amenazas contra Irán y advirtió que podría “borrarlo de la faz de la Tierra” si se concreta un ataque contra embarcaciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz, en medio de una creciente tensión internacional en el Golfo Pérsico.

En declaraciones a la cadena Fox News, Trump aseguró que Irán “ha recibido solo 24 horas” y alertó que el mundo podría presenciar “uno de los ataques aéreos más devastadores jamás vistos” si la situación escala.

El mandatario norteamericano anunció el inicio del Proyecto Libertad, una operación del ejército estadounidense destinada a escoltar barcos que permanecen varados en el Golfo Pérsico y garantizar su salida a través del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global.

Desde Irán, las autoridades respondieron con dureza y advirtieron que cualquier embarcación que intente transitar por la zona será atacada, lo que incrementa el riesgo de un conflicto militar de mayor escala.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos, el Proyecto Libertad incluye el despliegue de destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves militares, plataformas no tripuladas multidominio y unos 15.000 efectivos, en una de las mayores operaciones militares recientes en la región.

Además, Trump anunció que el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, brindarán una conferencia de prensa para ampliar detalles sobre la estrategia militar.

“Tenemos más armas y municiones de mayor calidad que antes. Tenemos el mejor equipo y bases en todo el mundo”, afirmó el presidente, quien remarcó que Estados Unidos está preparado para actuar “si es necesario”.

A través de la red social Truth Social, el mandatario sostuvo que Irán ya habría atacado a terceros países, incluyendo un buque de carga surcoreano, y mencionó informes sobre el lanzamiento de misiles hacia los Emiratos Árabes Unidos.

En ese contexto, también sugirió que Corea del Sur podría sumarse a la misión internacional, al tiempo que aseguró que fuerzas estadounidenses destruyeron siete lanchas rápidas iraníes en la zona.

La escalada verbal y militar entre Estados Unidos e Irán mantiene en alerta a la comunidad internacional, ante el riesgo de un nuevo foco de conflicto geopolítico en una de las regiones más sensibles del mundo.