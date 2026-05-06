Trump amenaza con bombardear Irán a una escala mucho mayor si no se alcanza un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que si Teherán no acepta un acuerdo de paz con Washington, las fuerzas estadounidenses reanudarán los bombardeos “a un nivel e intensidad mucho mayores que antes”.

“Suponiendo que Irán acepte dar lo que se ha acordado, lo cual es, quizá, una gran suposición, la ya legendaria Furia Épica llegará a su fin, y el altamente efectivo bloqueo permitirá que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO PARA TODOS, incluido Irán”, escribió Trump en su red social Truth Social, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Luego añadió: “Si no aceptan, comenzarán los bombardeos y serán, lamentablemente, a un nivel e intensidad mucho mayores que antes”.