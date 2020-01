Empresarios promueven fuegos artificiales de bajo impacto sonoro

País.- La Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA) lamentó que el gobierno nacional no lo haya convocado para la elaboración del Decreto presidencial que limita el uso de pirotecnia de estruendo en actos públicos del Estado Nacional.

"Desde CAEFA lamentamos que no nos hayan convocado durante la elaboración de la norma, ya que la industria tiene mucha experiencia, conocimientos técnicos e ideas para aportar, pero estamos dispuestos y con deseos de sentarnos en una mesa y trabajar juntos para mejorar un sector que da sustento a 60.000 familias que reciben ingresos de esta actividad" aseguran en un comunicado.

Y agregan: "La mayor cantidad de productos que se utilizan en el país son lumínicos y de bajo impacto sonoro. Desde hace tiempo CAEFA alienta a que el público elija estos productos y la mayoría de los argentinos ya opta por ellos. Existe una amplia gama con estas características, cada vez más bellos".

La Cámara recordó que la norma restringe únicamente el uso de pirotecnia de estruendo en eventos del Estado Nacional, el cual puede utilizar otros productos pirotécnicos, que la medida no abarca los eventos organizados por las provincias o municipios, y que la venta, adquisición y uso por particulares y entidades privadas de todos los productos aprobados por ANMAC está permitida en todo el país.

"La medida no alcanza ni implica ningún otro tipo de prohibición, ni modifica la Ley vigente, no alcanza actos de campaña, privados, fiestas ni cualquier otro tipo de evento y no limita la comercialización existente, habilitaciones, permisos, categorías, en ningún aspecto en todo el país, y no afecta la venta y uso de productos de venta libre de ninguna categoría" afirmaron.

Incluso en los considerandos del Decreto se destaca que “existe legislación nacional que permite la venta libre o autorizada” de productos pirotécnicos, lo que refuerza lo que expresa la Cámara y ha dictaminado la Justicia: una ordenanza municipal o ley provincial no puede prohibir un producto que es de venta libre por normativa nacional.

Hace una semana la Cámara lanzó para todo el país junto a asociaciones de familiares de personas con trastorno del espectro autista dos campañas de concientización, una bajo la consigna “elegí pirotecnia con más luces y menos ruidos”, "donde alentamos la elección de productos de bajo impacto sonoro, y otra con la consigna “celebremos todos con pirotecnia autorizada con recomendaciones para el uso correcto de los productos".