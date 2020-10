«Los que se manifestaron ayer no son el pueblo» dijo Cafiero

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero dijo en diálogo con el periodista Diego Schurman de radio Continental que los que manifestaron ayer en los distintos puntos del país "no son el pueblo".

"Lo hemos planteado en otras oportunidades, creemos en el derecho a manifestarse, es parte la democracia, también es parte de la Democracia aceptar la diversidad. Estos argentinos y argentinas que se manifestaron ayer no son la gente, no son todos, no son el pueblo, no son la Argentina" aseveró.

"Argentina es mucho más grande, mucho más diversa, Argentina entiende que hay una pandemia que se cuida, cuida su familia. Estuvo claramente fogoneado por oposición, por los principales dirigentes de Juntos por el cambio y eso es obvio y es evidente porque ellos mismos se han exhibido en redes sociales a partir de eso parece claro" sentenció en parte de su entrevista.