Piden que le saquen la licencia a Kevin Macri por correr picadas

La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó a la Embajada que le retiren la licencia de conducir a un youtuber uruguayo llamado Kevin Macri que corre picadas y que conduce de forma imprudente en Capital Federal y Buenos Aires.

Kevin Macri es un influencer uruguayo, que tiene más de medio millón de seguidores en Youtube y arriba de 400 mil en Instagram. En sus publicaciones se lo puede ver en autos de lujo: sus historias suelen relatar caravanas con amigos por las calles de CABA y de la provincia de Buenos Aires, donde reside.

Unas semanas atrás a bordo de un Chevrolet Camaro valuado en 100 mil dólares, Macri embistió desde atrás a un utilitario y lo hizo volcar. Según testigos, su velocidad era demencial: venía corriendo una picada a 200 km/h en una avenida donde la máxima es 80 km/h. De milagro, tanto él como el conductor de la camioneta fueron dados de alta del Hospital Santojanni a las pocas horas.

El día del hecho, Viviam Perrone, de Madres del Dolor, se contactó con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo del Ministerio de Transporte, para aportar datos enviados por seguidores de Macri: incluso una captura donde reconoce “haber ido rápido”. Al observar los antecedentes del conductor, se observa que sólo en CABA arrastra una deuda de multas de $55.000 por violar luz roja, no tener las chapas patentes colocadas, exceder las velocidades permitidas, no usar cinturón, invadir carriles exclusivos, etc.

Ante esta situación, y dado que el chico conduce en Buenos Aires con una licencia emitida por la República Oriental del Uruguay, la ANSV envió una carta a la Embajada del vecino país solicitando “la inmediata inhabilitación del titular, a los efectos de su reevaluación psicofísica por parte de las autoridades uruguayas”. Asimismo, el Director Ejecutivo de la ANSV se comunicó con su par de la UNASEV, Alejandro Drapier, quien solicitó todos los antecedentes del caso para ayudar en el pedido de inhabilitación.