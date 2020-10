Crearon un observatorio de las ESI en las escuelas

En el marco de las actividades por la conmemoración de los 14 años de la promulgación de la Ley 26 150, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, presentó el Observatorio Federal de la ESI.

El mismo propone articular las acciones de investigación, monitoreo y evaluación para alcanzar la implementación de la ESI, según los lineamientos curriculares establecidos por el Consejo Federal de Educación.

La creación del Observatorio de la Educación Sexual Integral "apunta a generar conocimiento, formas y modos de implementación de la ESI en todas las jurisdicciones del país, para identificar los obstáculos en la implementación, los desafíos pendientes y recuperar, de las voces de las/os protagonistas, los saberes y prácticas de enseñanza y los aprendizajes construidos".

Durante la presentación, el titular de la cartera educativa nacional expresó: “Para nosotros la ESI es una herramienta central para reconfigurar nuestra sociedad, para construir una sociedad igualitaria, para poder dejar atrás las distintas violencias, principalmente la violencia machista que aún acecha y golpea todos los días en nuestros hogares”.

“Tenemos que lograr fortalecer la ESI porque es el camino para reconfigurar nuestra sociedad y dejar atrás las instancias de discriminación. ESI es más derechos, es igualdad, es una sociedad mucho más plural, y la escuela debe ser la principal institución que nos permita construir esa sociedad con justicia social”, concluyó el ministro.

A su turno, la ministra de Mujer, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gomez Alcorta, expresó: “El cambio de gestión del gobierno Nacional colocó la agenda de las desigualdades, de las violencias machistas, en un lugar prioritario. Nosotras entendemos que la ESI junto con la Ley Micaela son dos herramientas estratégicas para la transformación cultural que necesitamos en nuestra sociedad”.

Y agregó: “Los observatorios en general, y este observatorio en particular, tienen la posibilidad de ser una herramienta para el seguimiento y la evaluación de la implementación de políticas públicas. Todos y todas sabemos que las sanciones de las leyes no transforman la realidad y que la implementación de algunas leyes en particular, sobre todo en un país extenso y federal como el nuestro, implica un trabajo que lleva mucho tiempo”.