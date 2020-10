Más de 500 comercios clausurados por incumplimientos en precios y abastecimiento

La Secretaría de Comercio Interior, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, realizó 25.000 fiscalizaciones en todo el país en el control de precios y abastecimiento, aceleró los plazos administrativos para la efectivización de sanciones a empresas infractoras a los precios máximos y a la Ley de Defensa del Consumidor e impuso multas por más de $47 millones.

Las 25.000 fiscalizaciones se realizaron en todo el país mediante los cuerpos de inspectores de Comercio Interior, de AFIP, del ministerio de Medio Ambiente, y de las provincias y los municipios. Como resultado de las mismas se labraron 6.300 actas y se clausuraron preventivamente unos 530 comercios por incumplimientos en precios y abastecimiento en todo el territorio nacional.

Ante la emergencia sanitaria, debido a la pandemia por Covid 19 en marzo de este año, la Secretaría de Comercio intensificó los controles en precios y abastecimiento en toda la cadena de comercialización, distribución y producción de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza que se encuentran abarcados por los precios máximos (resolución 100/2020).

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español indicó que “el trabajo coordinado con las provincias y los municipios es fundamental a la hora de garantizar la accesibilidad a los precios y lograr el abastecimiento de los productos en todo el territorio nacional” y subrayó que “desde el inicio de la gestión se lleva adelante una política activa en la defensa de las y los consumidores, a través de imputaciones de oficio a las empresas que no cumplen con la Ley de Defensa del Consumidor, y mediante la aceleración de los plazos administrativos para sancionar a las empresas infractoras”.

La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) aceleró los plazos administrativos para la efectivización de más de 200 multas a empresas que en un 54% infraccionaron la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) y 46% incumplieron con los precios máximos. Las multas van desde los $6.000 a los $2.500.000 y totalizaron un monto de $47.830.200.

Además, desde el inicio de las medidas de ASPO y DISPO, la SSADC llevó adelante 85 expedientes de oficio a distintas empresas por incumplimientos en los plazos de entrega de distintos productos - electrodomésticos, colchones, etc - por no brindar información clara, precisa y veraz - por ejemplo en contratos de adhesión en las páginas web, etc. - o por no cumplir con en el servicio - como empresas de telecomunicaciones-. entre otros casos.

La SSADC realiza estas imputaciones a partir de los reclamos de los consumidores que en lo que va de 2020 se incrementaron 173% respecto a 2019. Tras el análisis de las denuncias y al identificar la operatoria sistemática de las empresas que lesionan los derechos de un conjunto de consumidores, se procede a la actuación de oficio y luego al proceso administrativo para aplicar las sanciones correspondientes a las empresas infractoras mediante las multas que deben abonar.