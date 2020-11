Fuerte campaña contra el grooming en todo el país

El Ministerio de Educación de la Nación junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública presentaron la Campaña Nacional de Concientización y Prevención Contra el Grooming: “Los acosadores usan identidades falsas para captar a sus víctimas en internet. Hablá en familia sobre el Grooming” con el objetivo de concientizar a toda la comunidad sobre este delito y brindar recursos para la prevención, identificación y denuncia, habilitando espacios de diálogo y reflexión sobre el tema para que niñas, niños, adolescentes y adultos puedan participar de forma segura en Internet.

La primera dama de Argentina, Fabiola Yañez destacó: “Que podamos lanzar esta campaña de concientización es fantástico, me siento muy orgullosa de estar acá y ser parte. De haber existido un observatorio, no hubiésemos esperado 35 días para saber donde estaba Micaela Ortega. La hubiéramos encontrado antes. Esto ya es un comienzo, esperemos que lo podamos revertir de alguna manera porque no podemos dejar que nuestras niñas, niños y adolescentes estén a merced de este tipo de delitos informáticos”.

Por su parte, el titular de la cartera educativa nacional, Nicolás Trotta expresó: “Hoy más que nunca, necesitamos darle visibilidad a la problemática del grooming y poder concientizar a toda la comunidad sobre este delito, brindando recursos para la prevención, identificación y denuncia, habilitando espacios de diálogo y reflexión sobre el tema para que niñas, niños, adolescentes y adultos puedan participar de forma segura en Internet.”

Y agregó: “Con la pandemia, la tecnología ha permitido a nuestras y nuestros estudiantes garantizar su continuidad pedagógica durante el aislamiento, y es muy importante para nosotros poder contar con todos estos participantes, empresas y con el apoyo de las principales herramientas y canales de contacto entre estudiantes y docentes. Pero también la problemática del grooming ha impactado con mucha más fuerza en este período excepcional y esto demanda una mayor responsabilidad de los adultos y adultas, del Estado y también del sector privado. A los niños y niñas tenemos que guiarlos y tenemos que lograr que mamás y papás se sienten con sus hijos para llevar adelante cada una de las medidas para poder prevenir estas problemáticas”.

Por su parte, Marcela Losardo, ministra de Justicia y Derechos Humanos, señaló que “este es un programa que hicimos en conjunto, donde nos ayudaron los medios de comunicación, las empresas públicas y privadas, las ONGs, como Mamá en Línea, y también aquellas mamás que sufrieron el delito. Este programa no es solo una parte más de la ley, no importa lo que está escrito, lo que importa es lo que hacemos y hacia dónde vamos. Nos tiene que habitar la responsabilidad de cambiar las cosas, y nosotros como funcionarios tenemos la obligación de cambiar las cosas”. Losardo también destacó los años de trabajo de la Línea 137 del Ministerio, que articula con el Poder Judicial, las fiscalías especializadas en ciberdelito y además concientiza sobre los riesgos que corren los niños, niñas y adolescentes cuando se exponen a las redes sociales y a servicios de mensajería.

Además, el secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello afirmó: “Tenemos a todos los representantes de las cámaras de periodismo y las empresas periodísticas, está el Estado. Esta es la Argentina que tenemos que construir, una Argentina unida detrás de un propósito, tenemos que llevar este debate a cada familia”.

Muy agradecida con el ministro por su atención y por haberse involucrado de lleno con la causa Roxana Benítez, presidenta de Mamá en Línea, aseguró: “La educación es el camino y la responsabilidad es de los adultos. Debemos promover un uso responsable de las TICs para prevenir a todas las niñas y niños de este país, para evitar que sean víctimas de un delito”.

Entre el 20 de marzo y el 31 de octubre de 2020, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, las consultas al #137 en relación al delito de Grooming aumentaron un 133% respecto al mismo período del año 2019. En el transcurso de esos meses se registró que un 79% de las víctimas fueron femeninas y un 21% masculinas. El 65% de ellas tienen entre 12 y 17 años y el 35% entre 6 y 11 años. Estas situaciones se sucedieron a través de redes sociales y de mensajería: el 54% en instagram, el 30% en WhatsApp, el 11% en Facebook y el 2% en Tik Tok.