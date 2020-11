Máximo Kirchner dijo que el impuesto a la riqueza servirá para más vacunas

El presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, dijo que el Aporte Solidario de las Grandes Fortunas va a servir para "conseguir más vacunas para que el impacto de la llegada de esa segunda ola (de coronavirus) sea lo menor posible".



"No es tiempo para insulto ya que es tiempo para construir una sociedad que tenga la conducta, voluntad y disciplina necesaria hasta que la mayoría de los argentinos estén vacunados. Lo que queremos es una Argentina con argentinas y argentinos vivos y sanos”, sostuvo.



En su discurso de cierre de debate, el jefe de la bancada oficialista expresó que "nosotros no tenemos ningún problema con el sector privado. Necesitamos del sector privado junto al sector público, invirtiendo juntos. No hay antagonismo entre lo público y lo privado". (Télam)