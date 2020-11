Todo listo para que las escuelas vuelvan en 2021

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, confirmó que desde su área está "todo listo para que en el 2021 la presencialidad en las escuelas sea la regla", con distanciamiento y protocolos debido a la pandemia de coronavirus, y aseguró que más de 250 mil alumnos ya regresaron a las aulas en todo el país, donde "no se detectó un abandono escolar masivo".



"Tenemos todo listo para que en el 2021 la presencialidad en las escuelas sea la regla", sostuvo en diálogo con radio Continental, y aclaró que eso "no implica retomar las clases como eran antes" del inicio de la pandemia de coronavirus.



El ministro refirió la experiencia de países europeos y mencionó el caso de Francia, donde "en las universidades no hay clases presenciales, pero en los liceos realizan un día en las escuela y un día en el hogar para sostener el distanciamiento y no saturar los medios de transporte". (Télam)