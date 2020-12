Fernández dijo que está "eternamente agradecido" con la Federación Rusa

El presidente Alberto Fernández afirmó este domingo que la Argentina forma parte del grupo de "menos de 10 países en todo el mundo" que empezarán a vacunar contra el coronavirus antes de fin de año, en un contexto en el que los países centrales "acapararon" las dosis para ellos.



Además, en diálogo con Radio 10, el Presidente pidió ser "cautos" y no "dejarse llevar por una guerra por momentos geopolítica y por momentos comercial" en torno al origen de la vacuna y advirtió: "Detrás de la venta de las vacunas hay un mercado de decenas de miles de millones de dólares; eso tenemos que entenderlo".



"Creo que somos menos de 10 (países) en el mundo, por eso es tan importante lo que hemos logrado", respondió el Presidente ante una consulta sobre qué naciones están iniciando el plan de vacunación.



No obstante, Fernández aclaró que no podía ser "categórico" con la respuesta porque las cifras son dinámicas en cuanto a los acuerdos que se sellan entre los laboratorios y los Estados.