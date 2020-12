Kicillof se vacunó, Schiaretti no, ¿que harán los demás gobernadores?

"Hoy es el principio del fin de la pandemia en la Argentina. Orgulloso de haber puesto el hombro" escribió en su red social el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof al vacunarse contra el Covid-19 con la Sputnik V y subir la foto.

Por su parte, en Córdoba su par Juan Schiaretti no se colocará la dosis aún: "Me voy a vacunar cuando corresponda que me vacune. En este momento hay que ser justos y equitativos y empezar por al personal sanitario", dijo el mandatario.

En tanto, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez dijo "ya me voy a vacunar a mi turno" y apuntó que prefiere esperar que se vacune el personal de salud de su provincia.

Aún resta saber que hará el resto de los gobernadores, el presidente Alberto Fernández y el mismo ministro de salud nacional Ginéz González García quien fue el gestor de la vacuna rusa en Argentina.