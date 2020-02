FMI no hará quitas a la deuda argentina

País.- La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sostuvo en una entrevista que el organismo no concederá ninguna quita para Argentina, días después de que la vicepresidenta Cristina Fernández solicitara esa medida.

“Nuestra formulación legal es tal que no podemos tomar medidas que puedan ser posibles para otros sin esta gran responsabilidad global”, dijo la directora gerente del fondo, Kristalina Georgieva, el domingo en una entrevista televisiva con Bloomberg, publicada por Buenos Aires Times.



“Entendemos la necesidad de analizar cuidadosamente la carga de la deuda. Es el trabajo del Gobierno, no del FMI”, agregó al ser consultada por la “profunda reestructuración de la deuda” que pidió el ministro de Economía, Martín Guzmán.



La titular del FMI expresó su confianza en el gobierno actual para “estabilizar la economía y volver al crecimiento”.



“En términos generales, apoyamos mucho el compromiso de este Gobierno de estabilizar la economía y volver al crecimiento”, dijo.



Durante su estadía en Cuba, la ex presidenta Cristina Fernández había solicitado que el FMI aplique una quita en la deuda que argentina que al día de hoy alcanza los 44 mil millones de dólares.