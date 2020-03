Habrá clases: «los niños no son un grupo de riesgo» aseguraron

País.- Luego de una reunión interministerial presidida por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, difundió las nuevas recomendaciones en base a lo consensuado con el Comité de Expertos en un encuentro previo de hoy por la mañana. Las mismas establecen la continuidad de las clases ya que al momento no hay casos de COVID-19 en niños; no hay transmisión comunitaria demostrada; el país continúa en fase de contención y por el importante rol pedagógico que juegan las escuelas en la educación para la salud.

González García sostuvo que "la medida que más consenso tuvo es la continuidad del ciclo lectivo, ya que no sólo tiene un impacto social considerable, sino que no tiene ninguna potencialidad desde el punto de vista de cuidar la salud". Tanto el ministro como la jefa de Epidemiología del hospital Ricardo Gutiérrez, Ángela Gentile, coincidieron en que esa medida sería "contraproducente", ya que los niños y niñas "no son un grupo de riesgo" frente al coronavirus.

"Los chicos no son un grupo vulnerable –agregó González García– y cuando no van a la escuela tienen que quedarse fuera de la escuela, con lo cual aumenta el riesgo para los adultos mayores que deben cuidarlos".

Gentile explicó que en este momento Argentina continúa en fase de contención, con algunos casos de transmisión local relacionada con contactos estrechos, pero sin circulación comunitaria, por lo tanto los argumentos científicos avalan el no cierre de escuelas y destacó que “es importante que todos estemos juntos y trabajemos con las medidas que consensuamos en base al conocimiento científico”.

Cabe destacar que de darse un caso confirmado en un establecimiento escolar, se indicará el cierre del establecimiento durante 14 días, y si hay un caso sospechoso se procederá al cierre del grado.

Estas recomendaciones son dinámicas y se evalúan diariamente en función de la evolución de la situación.