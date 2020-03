Anunciaron el pago de 10 mil pesos para trabajadores informales

País.- El ministro de Economía Martín Guzmán, junto a su par de Trabajo Claudio Moroni, anunciaron un bono de 10 mil pesos como "ingreso familiar de emergencia" para los trabajadores independientes en situación de informalidad o monotributistas en personas de entre 18 y 65 años.

"Va a consistir en un pago en principio único durante el mes de abril de 10 mil pesos que podría repetirse si las circunstancias así lo ameritan" aseguró Guzmán.

"Este ingreso familiar de emergencia va a beneficiar a aproximadamente 3.600.000 hogares en Argentina, y justamente lo que se busca es que el Estado nacional llegue a familias que hoy en día todavía no están protegidas por otras prestaciones. Este no es un ingreso para jubilados o pensionados, no es un ingreso para quienes reciben programas asistenciales, es un ingreso para trabajadores que quedan en situación de vulnerabilidad" aseguró con respecto a la pandemia del coronavirus.

Y agregó: "Es una medida que apunta a proteger a un sector de la población que no había quedado alcanzado por las medidas que anunciamos la semana pasada para lidiar con la crisis de salud y económica que se dio en el mundo y que se vive en el país. Como dijo el presidente. la prioridad número uno es la salud, eso es fundamental, reducir al máximo la circulación de gente y la circulación de bienes, la circulación de artículos en el país y la consecuencia obvia de esto es que la actividad económica se reduce fuertemente y deja a mucha gente que depende del día a día, que depende de la demanda en una situación de angustia en una situación de desesperación".