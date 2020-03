Avanza el hospital modular donde se inscribieron 4000 profesionales

Córdoba. El ministro de Salud, Diego Cardozo, recorrió hoy las obras que se están realizando en el nuevo Hospital San Roque. Se trata del movimiento de suelo para construir un hospital modular que prestará servicios en pacientes que presentes sintomatologías de coronavirus.

En primera instancia, el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Salud, prepara una estructura de hormigón nueva que será la base principal del hospital modular que tendrá 1070 metros cuadrados.

Así avanzan las obras de movimiento de suelo y construcción de la platea que ejecuta la Provincia en el estacionamiento del Hospital San Roque, para levantar el hospital modular que la Nación asignó a Córdoba

“Estamos iniciando las primeras acciones: generar la troncal madre de las cloacas, el troncal de energía y el cableado, mañana ya colocamos hormigón. En 10 días esperamos finalizar esta obra para que luego comience con el armado del hospital block que tendrá una ejecución de 15 días más”, explicó Cardozo.

La obra del nuevo pabellón hospitalario tendrá 76 unidades que funcionarán como contención del San Roque, quien se convertirá en la unidad de terapia intensiva referente para atender los casos de mayor complejidad. Además, el hospital block tendrá más camas para pacientes diagnosticados de coronavirus que requieran internación.

“Yo quiero agradecer a todo el pueblo cordobés por el compromiso que tiene nuestro equipo de salud. Hemos hecho una convocatoria para incluir 700 agentes y hemos recibido más de 4000 inscripciones, estamos muy orgullosos y queremos reconocer este gesto. Todos junto vamos a enfrentar este momento difícil”, destacó el ministro.

Finalmente, comunicó que el uso de barbijo en obras públicas es una medida de trabajo y no sanitaria. No se aconseja la utilización de barbijo ya que el virus no es de circulación activa y libre en la comunidad cordobesa, sólo deben usarlo aquellas personas que sean pacientes de riesgo o quienes pertenezcan al personal de salud y seguridad que están en constante contacto con potenciales pacientes con sintomatologías.