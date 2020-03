Para recibir los $10 mil el trámite «va a ser muy simple»

País.- El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anunció junto a su par de Economía Martín Guzman la entrega de un bono de 10 mil pesos para trabajadores informales y monotributistas clase A y B.

Moroni aseguró que el trámite "va a ser muy simple". Además afirmó: Es para esos pequeños vendedores ambulantes, pequeños monotributistas, pequeños comerciantes, porque esos son trabajadores informales, a veces más o menos formales en otro caso".

Y aseguró: "Lo que queremos hacer es definir ese universo a través de la familia. Estamos trabajando con aquellas familias que no tengan ningún otro ingreso. El sistema va a ser muy simple no hay que llenar ninguna planilla".

"Debe se argentino nativo o naturalizado o residente legal con más de 2 años y no percibir otro ingreso, o sea claramente quién lo solicita no debe poseer o tener otro ingreso. Por eso no debe ser ni jubilado ni pensionado ni tener otro ingreso de relación laboral" afirmó. "No debe tener un patrimonio importante ni renta financiera. Es para el sector que tenía un único ingreso que es de ese trabajador independiente" sentenció.