De Mendiguren: El BICE cuenta con $ 120 mil millones para respaldar a las pymes

El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio De Mendiguren, dijo hoy que la entidad cuenta en la actualidad con un fondo de hasta 120 mil millones de pesos para dar garantías a las pymes que soliciten créditos para pagar sueldos en el marco de la pandemia de coronavirus, y aseguró que este monto se ampliará en el caso de ser necesario.



"Podemos contar con hasta 120 mil millones de pesos para dar garantías. Las pymes decían cómo voy a pagar sueldos si voy al banco y mi balance hace que no me presten nada, por eso se hizo el fondo de garantía y el banco financia el 100% de la nómina salarial, con garantía del Estado", señaló De Mendiguren en diálogo con Radio 10.



El funcionario precisó que hasta el momento 46 bancos suscribieron coberturas "por 90 mil millones de pesos y nos queda un cupo de 30 mil para que sigan tomando los bancos".



"Por ahora ésta es la cifra que calculamos que se necesitaba, pero yo no creo que el Presidente (Alberto Fernández) dude en ampliarlo si es necesario", agregó.



De Mendiguren recordó que "el Presidente dijo que entre la vida de la gente y la economía, voy a priorizar la vida. Esto es una decisión muy importante".



El tittular del BICE se refirió así a los créditos para las pymes con una tasa de 24% y con diferimiento de la primera cuota a los 90 días, anunciados el 30 de marzo para el pago de salarios para las pequeñas empresas que se vieron afectadas por la cuarentena.



Estos crédito están garantizados en su totalidad para las empresas más chicas por el Fogar, que el BICE puso en marcha el último lunes.