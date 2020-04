Salud insta a no frenar la donación de sangre

País.- La coordinadora Bioquímica, Karina Martínez, detalló que la estrategia de la Red de Hemoterapia del país consiste en establecer turnos programados a través de los cuales la gente pueda acercarse a donar sangre con el permiso de libre circulación correspondiente.

“Se llama a la institución elegida, se pide y se le asigna el turno y se le envía un permiso vía whatsApp o por mail con la dirección, día y horario. Al finalizar se le entregará la constancia de haber donado y de esa manera pueden volver a su domicilio sin ningún inconveniente”, aclaró Martínez.

Además, la especialista detalló que pueden ser donantes todas aquellas personas de entre 16 y 65 años de edad que no padezcan ni hayan padecido enfermedades transmisibles vía sanguínea y que, en este contexto, será de suma importancia que ante cualquier malestar o síntoma que pudiese presentar el donante y que no coincida con su estado habitual de salud, avise inmediatamente a la institución en la que haya realizado su donación para que esa sangre sea apartada y no se utilice.

Por último, Martínez instó a concientizar sobre la importancia de no frenar la donación de sangre puesto la misma disminuyó al iniciar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero “la sangre se sigue necesitando y una sola donación de sangre salva tres vidas”.