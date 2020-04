Avanzan en los preparativos para que sesione el Congreso

Buenos Aires. La presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y su par de Diputados, Sergio Massa, ratificaron su intención de sesionar en ambas cámaras en el corto plazo e instruyeron a sus equipos para buscar los mecanismos que pongan en práctica los debates, con la meta puesta en no vulnerar las normas sanitarias en medio de la pandemia del coronavirus.

En el caso del Senado, la vicepresidenta manifestó su voluntad de debatir virtualmente y para ello envió un pedido de aval constitucional a la Corte Suprema, pero no descartó un debate "presencial" si el máximo tribunal no avala esa solicitud, indicaron a Télam fuentes del entorno de la ex mandataria.

Desde la Cámara de Diputados, Massa, ya adelantó su disposición a concretar una sesión, presencial, virtual, o eventualmente mixta, y anticipó que tiene en carpeta la firma de un acuerdo con ARSAT y con el Renaper para dar validación facial en caso de que se avance en la realización de un debate virtual.

La Corte Suprema habilitó ayer la feria judicial extraordinaria para analizar el pedido de constitucionalidad sobre una eventual sesión a distancia del Senado, solicitado por Fernández de Kirchner, y trasladó el pedido a la Procuración General de la Nación para que en un plazo de 48 horas emita un dictamen al respecto.

"La vicepresidenta quiere sesionar, si no se puede de manera virtual, será presencial", afirmaron fuentes de su entorno, y aclararon que la decisión de priorizar la sesión virtual es "para no poner en riesgo a más de 70 personas, muchas de las cuales pertenecen a grupos de riesgo", remarcaron las fuentes en relación a los legisladores que superan los 65 años.

La oposición, en ambas cámaras, se expresó esta semana en contra del planteo formulado a la Corte Suprema, al considerar que se trata de una injerencia de un poder a otro que "no corresponde".

En ese sentido, los bloques opositores se pronunciaron en favor de concretar una sesión en forma presencial, para la que podría utilizarse --según dijeron sus voceros--, un teatro o el Centro Cultural Kirchner para respetar las normas de distanciamiento.

Sin embargo, tanto Fernández de Kirchner como Massa se inclinan más hacia la alternativa de un tratamiento virtual de los proyectos que están en elaboración, como el del impuesto a la riqueza, promovido por el jefe de los diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

Aunque en el entorno del tigrense no descartan la posibilidad de llevar a cabo un debate en base a un sistema "mixto", que conjugue las metodologías presenciales y virtuales.

Desde el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio avisaron que, en última instancia, no se opondrían a una sesión virtual aunque pusieron algunos reparos sobre las formas de validar la votación.

En tanto que la oposición de Diputados, se muestra más cauta al momento de pensar en darle esa alternativa al oficialismo.