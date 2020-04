Rechazaron la prisión domiciliaria a Jaime, no volverá a Carlos Paz

La Cámara de Casación rechazó el pedido de prisión domiciliaria que había hecho el ex ministro de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, quien no volverá a Carlos Paz. El ex funcionario del gobierno kirchnerista pretendía alojarse una casa familiar en el barrio Costa Azul.

Los tres jueces del tribunal consideraron que el pedido de Jaime «no encuentra sustento en ninguna de las causales legalmente establecidas como para acceder a la solicitud de arresto domiciliario».

Los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci sostuvieron que la pandemia del coronavirus «debe ser debidamente contemplada y analizada en cada caso particular», pero no puede convertirse «en una excusa directa de alcance general para disponer libertades o medidas alternativas a la prisión».

Además de la defensa, el pedido había sido respaldado también por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Jaime se encuentra realizando huelga de hambre en el penal de Ezeiza y finalmente no regresará a Carlos Paz, cómo lo había solicitado aduciendo una excepción por el COVID-19.

Concretamente, había pedido continuar con prisión domiciliaria en una vivienda de la calle Omaguacas 91, dónde habita su hija Julieta.