Argentina tiene su primera embajadora afrodescendiente. Fue designada en el Vaticano.

Llegó al Vaticano la nueva embajadora argentina, María Fernanda Silva

Silva, designada en marzo pasado tras haber obtenido el plácet en tiempo récord de parte del Vaticano, llegó este viernes a la capital italiana para instalarse en la residencia de la Via della Conciliazione 10, a metros de la Plaza San Pedro.



La embajadora fue autorizada por el canciller Felipe Solá a viajar ayer en un vuelo de Alitalia que llegó a la Argentina a repatriar italianos, en el marco de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus, indicaron fuentes oficiales.



Diplomática de carrera, la nueva embajadora ante el Vaticano fue la primera afrodescendiente en el servicio exterior argentino, al que ingresó hace tres décadas.



La primera mujer en ocupar la embajada ante Santa Sede en la historia de la diplomacia argentina ya estuvo como "número dos" de la representación entre 2014 y 2015.





En medio de la pandemia, aún no está confirmado cuándo podrá presentar sus cartas credenciales al papa Francisco, ante la suspensión parcial de actividades dispuestas por el Vaticano hasta el 3 de mayo.



Nacida en 1965, Silva tiene una larga experiencia en las sedes en Venezuela, Chile y Ecuador.



Silva, que es la primera afrodescendiente en llegar a embajadora, obtuvo la nulidad canónica de la Iglesia Católica porque su ex esposo decidió ordenarse como sacerdote. El entonces obispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, fue quien acompañó ese proceso.