Una familia necesitó 42 mil pesos en marzo para no ser pobre

El costo de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 3,4% en marzo, lo que determinó que una familia conformada por dos adultos y dos hijos menores necesitara ingresos por $17.353,25 para no caer en la indigencia, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) subió 3% durante marzo, con lo cual una familia, integrada por dos adultos y dos menores de seis y ocho años, necesitó de $ 41.994,86 para no caer debajo de la línea de la pobreza.

Una familia de cuatro integrantes necesitó $41.994,86 para superar el umbral de pobreza en marzo de 2020: 3,0% más que el mes previo y 46,1% más que en marzo de 2019 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_04_20403E381733.pdf …

Según el informe de la dependencia oficial, la Canasta Alimentaria que mide la evolución de los precios de productos alimenticios necesarios para la subsistencia, y que marca el umbral por debajo del cual se cae en la línea de indigencia, acumuló una suba del 11,4 % en el primer trimestre.

En tanto, la Canasta Total, que mide la necesidad de alimentos y bebidas, indumentaria y el pago de servicios, subió 7,8 % entre enero y marzo, menos que la CBA, debido principalmente a que están congeladas las tarifas de los servicios públicos y el transporte.