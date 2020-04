Vizzotti: «La circulación viral es baja y no se rompió la cuarentena»

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró este sábado que lo sucedido el viernes en los bancos "no significa que se haya roto la cuarentena".

"La situación de Argentina no es la misma que en Europa donde la circulación comunitaria es muy alta. Tenemos un porcentaje de casos negativos en los testeos y la circulación viral no tiene la intensidad de otros países; y si bien el objetivo es evitar el contacto entre personas, no significa que el viernes se haya roto la cuarentena", agregó la funcionaria durante el reporte brindado esta mañana.

La funcionaria señaló que "la situación que se vivió ayer merece una reflexión, el Presidente tuvo su palabra y lo expresó como inadmisible y para poder mejorar desde ayer se comenzaron a implementar medidas correctivas", sostuvo sobre la evolución del Covid-19.

Estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, inédita, es la primera vez que el mundo está saliendo de una cuarentena estricta, de un aislamiento preventivo. Hay dos países que lograron achatar la curva y en esos dos países el aislamiento duró cinco semanas", precisó Vizzotti

"Es la primera vez que el Estado nacional y la sociedad están saliendo de la cuarentena y que los medios están viviendo esta situación y se que ayer surgieron muchas preguntas y preocupaciones, cómo si se rompió la cuarentena y si eso es un riesgo grande porque va a haber brote, y quiero aclarar que la situación de Argentina no es la misma que en otros países de Europa donde la circulación viral es muy alta", insistió.

Para respaldar lo expresado, Vizzotti sostuvo que "tenemos un porcentaje importante de casos negativos en los testeos" y señaló que "la circulación viral no tiene la misma intensidad que en otros países".