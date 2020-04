Alberto Fernández anunció que la cuarentena será más estricta

País.- El presidente Alberto Fernández anticipó que va a seguir la cuarentena para reducir contagios de coronavirus y que finalmente no se va a “flexibilizar”. Para el Presidente “hay cierto relajamiento” en la sociedad y sostuvo que en los colectivos “no debería haber más de seis personas”.

El presidente Alberto Fernández reiteró que la próxima semana continuará vigente la cuarentena total. Además, anunció que el aislamiento será aún más estricto en la Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires y en los grandes centros urbanos.

“Acá no hay ningún levantamiento de la cuarentena, vamos a ver algunas actividades puntuales, pero en Buenos Aires y en el Área Metropolitana la cuarentena va a ser más estricta”, aseguró el jefe de Estado.

Según detalló, en los últimos días notó que había más gente en calles y accesos. Por eso, les solicitó a los ministros del Interior -Eduardo De Pedro- y de Seguridad -Sabina Frederic- que sean más estrictos y realicen controles auto por auto. “Me pareció que podría haber cierto relajamiento y yo lo que necesito es que la gente no circule. Por ejemplo, en los colectivos no debería haber más de 6 personas”, ejemplificó.

“Lo que más me preocupa es la salud de los argentinos. Eso no quiere decir que no me preocupe la economía. Ahora necesito que se cuiden y les garantizo que voy a hacer todo lo necesario para que las empresas no cierren ni dejen sin trabajo a los argentinos”, aseguró en una entrevista concedida a Canal 13.