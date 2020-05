Actos virtuales y acciones solidarias en el día del trabajo

En un contexto de emergencia por la pandemia, las agrupaciones políticas y gremios no podrán hacer movilizaciones.

Por Leonardo Castillo

(Télam)



Partidos de Izquierda, organizaciones sociales y sindicatos realizarán este 1 de Mayo conmemoraciones, actos virtuales con trasmisión on line y acciones solidarias por el Día Internacional de los Trabajadores, en un contexto de emergencia por la pandemia de coronavirus que impide las concentraciones y movilizaciones que todos los años se suceden en esta fecha.



Este viernes, a partir de las 11, desde las instalaciones de una fábrica recuperada del barrio de Mataderos, en la Ciudad de Buenos Aires, la Corriente Clasista Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la CTA Autónoma y representantes de varias Pymes realizarán un acto con varios oradores que será transmitido on line por la señal de You Tube que posee el sitio Canal Abierto.



Estas agrupaciones confirmaron a Télam que habrá varios oradores en este acto, en el cual se destacará la presencia del diputado nacional Juan Carlos Alderete, el secretario general de ATE, Hugo Godoy y el dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Estaban Castro, entre otros dirigentes gremiales.



"Habrá oradores de varias organizaciones y gremios pero no queremos dar precisiones sobre lugares porque estamos en aislamiento y queremos evitar movilizaciones", indicaron a esta agencia voceros de la CCC.



Por su parte, el Frente de Izquierda conmemorará, desde las 15, el Día Internacional de los Trabajadores con un acto virtual con la participación por videoconferencias de oradores de 14 países de América latina, Europa y Estados Unidos que se trasmitirá por las redes sociales y plataformas web que administran las fuerzas que integran ese espacio político.



Para ello, habrá una conexión simultánea con varios países que incluirá traducciones al inglés, francés, alemán, italiano y portugués.



El diputado nacional del PTS Nicolás del Caño cerrará el acto con un discurso que pronunciará a partir de las 17, y antes hablarán Romina del Plá del Partido Obrero, Celeste Fierro del MST y Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista.



En tanto, la Tendencia del Partido Obrero, un sector de esa fuerza política que encabezan Jorge Altamira y Marcelo Ramal y que está enfrentado a la conducción nacional que encarnan Del Plá, Néstor Pitrola y Gabriel Solano, también llevará a cabo una conmemoración on line del 1 de Mayo.



Intervendrán, entre otros, Jorgelina Signa, ex concejal del PO y enfermera del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, en Santa Fe, y desde el exterior, lo harán Ricardo Vásquez, militante y sindical y del Partido Obrero Revolucionario (POR) de Chile; Álvaro Soto, dirigente del Partido de Trabajadores (PT) de Uruguay, y también harán uso de la palabra Delia Carboni, de la Organización de Mujeres Trabajadoras Revolucionarias de Italia, y Raffaele di Blasio, del grupo Prospettiva Operaia también de ese país.



En tanto que Altamira cerrará las exposiciones que se iniciarán a las 14, en las redes sociales de la página de Política Obrera y Tendencia del Partido Obrero.



La dirigente del Nuevo MAS Manuela Castañeira saludará a los trabajadores en su día a través de un mensaje, a partir de las 17, vía streaming que se transmitirá en su página de Facebook y en su cuenta de Instagram.



Con la consigna "la ollas no pueden quedar vacías", las organizaciones sociales del Frente Barrial 19 de Diciembre, Frente de Organizaciones Populares, Frente Social 17 de Octubre y la Coordinadora de Barrios de la Economía Popular, integrantes del gremio de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) anunciaron que montarán en el mediodía de mañana "cientos de ollas populares" en varios puntos del país.



"Elegimos esta forma de hacerlo porque estamos abocados a las tareas de contención en los barrios más humildes para hacer frente a la emergencia social que nos dejó el macrismo", sostuvieron en un comunicado.



En la Ciudad de Buenos Aires, habrá ollas populares en Piedrabuena 3500, del barrio de Villa Lugano, En Agustín de Vedia 2691, Bajo Flores, y además habrá puntos solidarios en los partidos bonaerenses de Hurlingham, San Martín, Avellaneda, La Plata y Ensenada, según las organizaciones.



El sábado 2 de mayo, agrupaciones sociales del Frente Barrial de la CTA, el Partido Piquetero y la agrupación Unidos y Organizados y varias cooperativas de trabajo realizarán una acción solidaria que consistirá en donar barbijos, elementos de cocina y parte de su producción frutihortícola para que "en cada comedor y merendero se realicen ollas populares con entrega de viandas".



El Polo Obrero, a pesar de las restricciones a la circulación impuestas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, marchará a Plaza de Mayo a partir de las 11 para denunciar "la grave situación que se padece en los barrios".



"Faltan alimentos en medio de esta pandemia y es lo que queremos denunciar. No estamos en contra de la cuarentena pero queremos denunciar una situación que cada vez se deteriora más y más por la falta de alimentos que no llegan a los comedores", señaló a Télam Eduardo Belliboni.



Ante la imposibilidad de realizar actos, la CGT emitió el jueves un comunicado en el que extendió "un cálido y fraternal saludo a todas las trabajadoras y trabajadores argentinos".



La central obrera destacó "en especial" a los trabajadores "que se encuentran poniendo el cuerpo en la primera línea de fuego, arriesgando su salud y la de sus familias para garantizar los servicios esenciales, que nos permiten librar la batalla diaria contra este enemigo invisible que es el Covid-19".